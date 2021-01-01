فيديو .. بايدن يؤكد إمكانية استخدام واشنطن القوة ضد إيران في هذه الحالة



بايدن بايدن



أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن قد تستخدم القوة ضد طهران "كملاذ أخير" في حالة فشل مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية المبرم عام 2015.



وقال بايدن في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي: "كملاذ أخير، نعم".



ولفت إلى أن إيران "لن تكون دولة نووية"، لافتا إلى أن واشنطن ستبقي إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حتى لو أدى ذلك لتقويض الصفقة.

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https://twitter.com/i/status/1547281704091516931