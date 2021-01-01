أسباب ظهور القشرة عند الأطفال وكيف تتخلصين منها؟



أسباب ظهور القشرة عند الأطفال أسباب ظهور القشرة عند الأطفال



قشرة الشعر من الأمور المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون والتى تؤثر على فروة الرأس وتكون أكثر صعوبة عندما يعانى منها الأطفال وتعرضهم للحكة والالتهابات، وحسب ما ذكره موقع babydestinationيمكن أن تسبب قشرة الرأس عند الأطفال الكثير من الانزعاج لذلك يجب معالجتها قبل أن تصبح خطيرة.



أسباب ظهور القشرة عند الأطفال كثيرة ومنها:





-إذا كان عمر طفلك أقل من 12 شهرًا ، فقد تكون القشرة التي تراها هي غطاء المهد.

-في حالة ما قبل سن المراهقة والمراهقين ، تكون قشرة الرأس نتيجة للتغيرات الهرمونية وتختفي مع مرور الوقت.

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-قد يعاني الأطفال الصغار من قشرة الرأس بسبب فروة الرأس الجافة الناتجة عن الإفراط في استخدام الشامبو أو التنظيف غير السليم.-إذا لاحظت ظهور قشرة الرأس مع احمرار وبقع من الصلع ، فقد يكون السبب في ذلك هو القوباء الحلقية.-الصدفية والالتهابات الفطرية والقمل والأكزيما من العوامل الأخرى التي تسبب قشرة الرأس عند الأطفال.تعمل العلاجات الطبيعية بشكل جيد جدًا لعلاج قشرة الرأس عند الأطفال، إذا كنت تبحث عن بدائل خالية من المواد الكيميائية لحل هذه المشكلة ، فإليك سبعة علاجات يمكنك تجربتها:عصير ليمونالليمون من أفضل المقشرات الطبيعية، لإزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل أي قشور متراكمة على فروة الرأس خفف بعض عصير الليمون بالماء دلكيه في فروة رأس الطفل واتركيه لبضع دقائق. ثم اغسليه بشامبو خفيف.-الزبدةالزبدة مفيدة للغاية في ترطيب فروة الرأس والشعر، و هذا يجعلها واحدة من أكثر علاجات قشرة الرأس فعالية و تعمل الزبدة على جميع أنواع الشعر ويمكنها إزالة القشرة الجافة من الاستخدام الأول نفسه. كل ما عليك فعله هو تدليك بعض الزبدة غير المملحة على فروة رأس الطفل.اتركه للجلوس لمدة ساعة تقريبًا. اشطفه جيدًا بشامبو خفيف وكرره مرة واحدة في الأسبوع لشعر ناعم وخالٍ من القشرة.-البيضلطالما استخدم البيض كعلاج مناسب للشعر الجاف وفروة الرأس وهو السبب الرئيسي لقشرة الرأس كما أنه يجعل شعر طفلك أكثر صحة، اخفقي بيضة واحدة جيدًا.ثم بلل شعر طفلك قليلاً و ضعي البيضة على فروة الرأس والشعر اتركها لبضع دقائق، ثم اغسلي الشعر بماء بارد ثم اتبعيه بشامبو خفيف ثم اشطفيه بالماء الدافئ.-الثوميمكن أن تكون رائحة الثوم النفاذة مزعجة للأطفال، ومع ذلك ، فهو أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية لقشرة الرأس التي تسببها التهابات فروة الرأس.-بذور الحلبةبذور الحلبة لها تأثير تبريد على فروة الرأس ويمكن أن تخفف من الحكة، و تحتوي هذه البذور أيضًا على العديد من الخصائص المضادة للفطريات.