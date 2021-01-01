تشيلسي يعلن تعاقده مع رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي

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رحيم سترلينغ


أصبح اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، أول صفقة يبرمها نادي تشيلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بوهلي، منهيا حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم إنجلترا رحيم سترلينغ إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

وبحسب شبكة "سكاي" الرياضية، فإن سترلينغ الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، فيما تحدثت تقارير أخرى عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز سترلينغ لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع "السيتي" منذ انضمامه من ليفربول في 2015، ولعب دورا أساسيا في التشكيلة في أول مواسمه على ملعب الاتحاد.

وسجل الجناح الإنجليزي 131 هدفا في 337 مباراة مع "السيتي".

وتراجع موقع سترلينغ داخل تشكيلة مانشستر سيتي، مع قدوم جاك غريليش في الموسم الماضي، وبروز فيل فودن خريج أكاديمية النادي.

المصدر: وكالات

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