تحدد Asus يوم 28 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Asus Zenfone 9

شاركت Asus إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 28 من يوليو والذي تكشف فيه النقاب عن هاتف Asus Zenfone 9.
كانت شركة Asus قد أطلقت هاتف Zenfone 8 خلال شهر مايو الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة لاحقاً هذا الشهر.
ومن المقرر أن تعقد Asus عدد من الأحداث للإعلان عن Zenfone 9 في كلٍ من نيويورك، وبرلين، وTaipei، ومن المتوقع أن يتم بث الحدث على منصة اليوتيوب.
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