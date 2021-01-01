تحدد Asus يوم 28 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Asus Zenfone 9

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صورة الخبر: Asus Zenfone 9
Asus Zenfone 9

شاركت Asus إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 28 من يوليو والذي تكشف فيه النقاب عن هاتف Asus Zenfone 9.

كانت شركة Asus قد أطلقت هاتف Zenfone 8 خلال شهر مايو الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة لاحقاً هذا الشهر.

ومن المقرر أن تعقد Asus عدد من الأحداث للإعلان عن Zenfone 9 في كلٍ من نيويورك، وبرلين، وTaipei، ومن المتوقع أن يتم بث الحدث على منصة اليوتيوب.

من جانب أخر كشف الإعلان التشويقي عن تصميم الواجهة الأمامية لهاتف Zenfone 9، بينما أوضح مقطع فيديو ترويجي سابق مواصفات هذا الإصدار.

ويأتي هاتف Zenfone 9 برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وشاشة AMOLED بحجم 5.9 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يضم الهاتف مستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل يدعم تثبيت يحاكي gimbal، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh.

المصدر: بوابه المتميز

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