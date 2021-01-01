ستكون أجهزة iPad OLED لعام 2024 الأخف وزنًا على الإطلاق

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صورة الخبر: iPad OLED
iPad OLED

يشاع أن أبل ستقدم أجهزة آيباد جديدة بشاشات OLED خلال السنوات المقبلة، وبينما تركز معظم التقارير على تقنية الشاشة، هناك تقرير جديد من ET News يقدم المزيد من التفاصيل حول التصنيع.

وتوصف كل من شركتي Samsung و LG باعتبارهما موردي الشاشات الرئيسيين، ويقال إن كليهما يعملان على شاشات OLED جديدة مصممة خصيصًا لأجهزة آبل 2024 iPad القادمة.

الجزء الجديد في عملية التصنيع هو النقش الجاف، وهي عملية يستخدم فيها المصنعون المواد الكيميائية الغازية لإزالة طبقات المواد غير المرغوب فيها من سطح نمط دائرة TFT أثناء التصنيع. تسمح هذه العملية لشاشة OLED بأن تكون أرق وأخف وزنًا للتقليل من المساحة الإجمالية للأجهزة اللوحية.

تعمل أبل أيضًا على تطوير طلاء خاص للشاشة يجعلها أكثر متانة، ويقال إن الشركة تختبر بالفعل الوحدات النموذجية الأولى لأجهزة OLED iPad الخاصة بها داخليًا.

يشير التقرير السابق عن OLED iPad إلى أن أبل ستستخدم شاشات OLED مزدوجة التكديس والتي تحتوي على طبقتين من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء والتي من المفترض أن تؤدي إلى زيادة السطوع الناتج.

المصدر: بوابه المتميز

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