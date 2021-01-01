يظهر هاتف iQOO 10 Pro على منصة GeekBench مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ونظام Android 12

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صورة الخبر: iQOO 10 Pro
iQOO 10 Pro

تستعد iQOO لإطلاق أحدث مجموعة من الهواتف الذكية الرائدة في سوقها المحلي في الصين قريبًا. ومع ذلك، قبل الإصدار الرسمي، تم رصد إصدار iQOO 10 Pro على منصة قياس الأداء الشائعة GeekBench.

وكشفت قائمة GeekBench عن بعض التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالجهاز القادم، فسيأتي الجهاز مدعوم بمعالج ثماني النواة يحمل الاسم الرمزي Taro. تتميز هذه الشرائح بسرعة استجابة تبلغ 3.19 جيجاهرتز، وهي مقترنة بمعالج رسومات Adreno 730.

وكشفت القائمة ايضًا ان الجهاز سيحتوي على ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسيعمل بنظام Android 12.

وتعتبر هذه هي جميع المعلومات التي تم الكشف عنها بقائمة GeekBench، على الرغم من أن قائمة 3C كانت قد كشفت مسبقًا أن الجهاز سيدعم دعم الشحن السريع الهائل بقوة 200 واط.

من المتوقع ان يتم الكشف المزيد من المعلومات قبل موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة iQOO 10 في 19 يوليو.

المصدر: بوابه المتميز

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