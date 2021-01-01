يوتيوب يطرح دعم صورة داخل صورة لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة



يوتيوب يوتيوب

أعلن موقع يوتيوب أنه بدأ في طرح دعم صورة داخل صورة لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة ، مما يسمح لمالكي iPhone و iPad بإغلاق تطبيق يوتيوب عند مشاهدة مقطع فيديو والاستمرار في عرض المحتوى في نافذة منبثقة صغيرة نافذة أثناء القيام بأشياء أخرى على أجهزتهم.



يتوفر دعم صورة داخل صورة سابقًا لمشتركي يوتيوب المميزين في الولايات المتحدة ، ولكنه متاح الآن لجميع مستخدمي يوتيوب في الولايات المتحدة. بالنسبة للبلدان الأخرى ، يلزم الاشتراك المتميز للوصول إلى ميزة صورة داخل صورة. تتوفر ميزة "صورة داخل صورة" لغير المشتركين في الولايات المتحدة لمقاطع الفيديو غير الموسيقية ، ولن تكون متاحة للموسيقى إلا إذا كان لديك اشتراك مميز.



أكدت جوجل العام الماضي أن دعم الصور في الصورة سيتم طرحه لمستخدمي يوتيوب المتميزين وغير المدفوعين وأنه قيد الاختبار ، لكن الأمر استغرق بعض الوقت حتى يتم تطبيق الميزة للجميع.

قد يعجبك أيضا...

لاستخدام صورة داخل صورة في تطبيق يوتيوب ، ما عليك سوى تحديد مقطع فيديو لمشاهدته ثم الخروج من يوتيوب عن طريق التمرير سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة. سينتقل الفيديو إلى مشغل صغير يمكن تحريكه حول الشاشة.تتوفر ميزة صورة داخل صورة لأجهزة iPhone‌ و iPad‌ التي تعمل بنظامي التشغيل iOS 15 و iPadOS 15 والإصدارات الأحدث ، وسيتم طرحها خلال الأيام العديدة القادمة.