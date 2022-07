سامسونج أعلنت عن تحديث One UI 4.5 لساعات Galaxy باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY وميزات مساعدة

Galaxy Galaxy

أعلنت شركة سامسونج عن تحديث One UI 4.5 لساعات Galaxy ، بما في ذلك لوحة مفاتيح QWERTY كاملة ووجوه ساعة قابلة للتخصيص ودعم بطاقتي SIM. سيكون التحديث مبني على نظام Wear OS 3.5 ، وسيكون متاحًا لـ Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic وغيرها من الطرز القادمة.



بعد عام تقريبًا من تقديم آبل لوحة مفاتيح QWERTY كاملة مع سلسلة Apple Watch 7 ، تقدم سامسونج الميزة إلى ساعات Galaxy. إذا كنت لا تريد أن تمضي وقتًا طويلاً في كتابة كل حرف أثناء تكوين جملة ، فيمكنك التمرير سريعًا لكتابة الكلمات بسهولة. يمكنك أيضًا التبديل بسرعة إلى طرق الإدخال الأخرى مثل الإملاء الصوتي والكتابة اليدوية من خلال إيماءات الحافة الدوارة.



أعلنت سامسونج عن تحديث One UI 4.5 لساعات Galaxy باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY وميزات مساعدة

تقدم سامسونج أيضًا دعمًا ثنائي شرائح الاتصال لساعات Galaxy ، لذلك عندما يكون لديك بطاقة SIM مفضلة على الهاتف ، ينعكس نفس الإعداد على الساعة. أثناء الاتصال ، يمكنك التبديل بين بطاقات SIM بسهولة من الساعة أيضًا.أعلنت سامسونج عن تحديث One UI 4.5 لساعات Galaxy باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY وميزات مساعدلا تكتمل تحديثات برنامج Smartwatch بدون بعض ميزات وجه الساعة ، وستحصل على المزيد من خيارات التخصيص مثل حفظ أنماط مختلفة لوجه ساعة واحد كمفضلة باستخدام One UI 4.5. يمكنك التمرير بسهولة عبر قائمة المفضلة لتعيين وجه ساعة لحالات مزاجية مختلفة.تقدم سامسونج مجموعة من ميزات إمكانية الوصول مع هذا التحديث أيضًا ، مما يجعل التنقل أسهل للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع. ستتمكن من ضبط مستويات تدرج اللون والتباين وتقليل مستويات الشفافية والتعتيم وإيقاف الرسوم المتحركة للحصول على رؤية أفضل.أعلنت سامسونج عن تحديث One UI 4.5 لساعات Galaxy باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY وميزات مساعدةتشمل الأدوات الأخرى ضبط التوازن لإخراج الصوت من خلال سماعة رأس بلوتوث وإطالة مدة اللمس وتجاهل اللمسات المتكررة. سيتمكن المستخدمون من تحديد مدة عناصر التحكم مثل مستوى الصوت والبقاء على الشاشة حتى يتخذوا إجراءً.يأتي إعلان سامسونج عن التحديث الجديد لساعات Galaxy Watch بعد يوم واحد من إطلاق آبل الإصدار التجريبي العام من WatchOS 9 مع ميزات مثل تحسين الكشف عن الألياف البصرية وقياس مرحلة النوم. نسبيًا ، يركز أحدث تحديث من سامسونج على الجوانب المرئية وإمكانية الوصول أكثر من التركيز على اللياقة والصحة.سيتم إصدار تحديث One UI Watch 4.5 لسلسلة Galaxy Watch 4 في الربع الثالث من عام 2022 ، وهذا يعني أنه يجب أن يبدأ طرحه في الأيام القليلة المقبلة. كما سيتم تثبيته مسبقًا على ساعات سامسونج الذكية القادمة ، Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Pro.