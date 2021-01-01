كوالكوم تقدم شريحة ساعة ذكية جديدة للتنافس مع سامسونج

بينما أصدرت آبل مجموعة شرائح قوية لساعاتها الذكية على مر السنين ، لم يكن هناك أي تحسن حقيقي في مساحة ساعة Wear OS الذكية. كانت شرائح كوالكوم ذات أداء ضعيف وكفاءة في استهلاك الطاقة ، مما أدى إلى ظهور بعض الساعات دون المستوى المطلوب. غيرت سامسونج ذلك عندما أطلقت Exynos W920 مع سلسلة Galaxy Watch 4.
يبدو الآن أن شركة كوالكوم قررت أخيرًا إطلاق مجموعة شرائح حديثة للساعات الذكية. بدأت الشركة يوم أمس بإثارة معالج الساعة الذكية القادم ، وكشفت أن "الساعة تدق على شيء كبير". ظهرت التغريدة أيضًا على رمز تعبيري للساعة. نظرًا لأن الشركة استخدمت "شيئًا كبيرًا" في إعلانها التشويقي ، نتوقع أن تصدر كوالكوم مجموعة شرائح ساعة ذكية متطورة مع عملية تصنيع حديثة.
تم تسريب قبل بضعة أسابيع أن كوالكوم ستطلق قريبًا شريحتين جديدتين يمكن ارتداؤهما - Snapdragon Wear 5100 و Snapdragon Wear 5100 + - تم تصنيعهما بواسطة مسبك سامسونج باستخدام عملية عملية 4 نانومتر.
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