كوالكوم تقدم شريحة ساعة ذكية جديدة للتنافس مع سامسونج

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بينما أصدرت آبل مجموعة شرائح قوية لساعاتها الذكية على مر السنين ، لم يكن هناك أي تحسن حقيقي في مساحة ساعة Wear OS الذكية. كانت شرائح كوالكوم ذات أداء ضعيف وكفاءة في استهلاك الطاقة ، مما أدى إلى ظهور بعض الساعات دون المستوى المطلوب. غيرت سامسونج ذلك عندما أطلقت Exynos W920 مع سلسلة Galaxy Watch 4.



يبدو الآن أن شركة كوالكوم قررت أخيرًا إطلاق مجموعة شرائح حديثة للساعات الذكية. بدأت الشركة يوم أمس بإثارة معالج الساعة الذكية القادم ، وكشفت أن "الساعة تدق على شيء كبير". ظهرت التغريدة أيضًا على رمز تعبيري للساعة. نظرًا لأن الشركة استخدمت "شيئًا كبيرًا" في إعلانها التشويقي ، نتوقع أن تصدر كوالكوم مجموعة شرائح ساعة ذكية متطورة مع عملية تصنيع حديثة.



تم تسريب قبل بضعة أسابيع أن كوالكوم ستطلق قريبًا شريحتين جديدتين يمكن ارتداؤهما - Snapdragon Wear 5100 و Snapdragon Wear 5100 + - تم تصنيعهما بواسطة مسبك سامسونج باستخدام عملية عملية 4 نانومتر.

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تستخدم شريحة Exynos W920 من سامسونج ، المستخدمة في Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic ، عقدة عملية 5 نانومتر من مسبك سامسونج. بالمقارنة ، تم تصنيع شرائح S7 من شركة آبل باستخدام TSMC عملية 7 نانومتر ، بينما تستخدم كوالكوم Snapdragon Wear 4100+ عملية 12 نانومتر. إذا كانت شريحة Snapdragon القادمة تعتمد حقًا على عملية 4 نانومتر ، فيمكن أن تترجم إلى أداء أسرع بكثير وعمر بطارية أطول من ساعات Wear OS الذكية الحالية.بفضل شريحة Exynos W920 ومجموعة شرائح كوالكوم القادمة ، يمكننا أن نرى تحسينات كبيرة في مساحة ساعة Wear OS الذكية. بالإضافة إلى ذلك ، أدت شراكة جوجل مع سامسونج لـ Wear OS 3 بالفعل إلى تكامل أفضل بين الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وحتى أجهزة Chromebook.