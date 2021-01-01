تويتر يقاضي الآن إيلون ماسك بعد أن رفض شرائه

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نفذ تويتر وعده بإجبار إيلون ماسك على شراء الشركة ، ورفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX و Tesla في محكمة ديلاوير يوم الثلاثاء. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.



جاء ذلك بعد أرسل فريق ماسك القانوني رسالة إلى تويتر يفيد فيها بنيته الانسحاب من الصفقة. غرد رئيس مجلس إدارة تويتر ، بريت تايلور ، بأن الشركة ما زالت "ملتزمة" بإغلاق الصفقة وفقًا للشروط التي اتفق عليها الطرفان سابقًا وأشار إلى نوايا تويتر في "متابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج".



تويتر لا يلفظ الكلمات في الدعوى ، ويقدم انتقادات لاذعة لماسك ولمحة عامة عن الفوضى التي زرعها خلال هذه الملحمة التي استمرت لأشهر. في الدعوى القضائية ، يسلط تويتر الضوء على التناقض الواضح بين تعهدات ماسك المبكرة بتخليص تويتر من البريد العشوائي ومفاجأته المزيفة لاحقًا بأن النظام الأساسي يعاني من مشكلة في الرسائل غير المرغوب فيها.

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في بيانه الصحفي الذي أعلن فيه عن الصفقة في 25 أبريل 2022 ، أثار ماسك دعوة واضحة لـ "هزيمة روبوتات البريد العشوائي". ولكن عندما انخفض السوق وأصبحت الصفقة ذات السعر الثابت أقل جاذبية ، غيّر ماسك روايته ، مطالبًا فجأة "بالتحقق" من أن الرسائل غير المرغوب فيها لم تكن مشكلة خطيرة على منصة تويتر ، مدعيًا الحاجة الملحة إلى "الاجتهاد" الذي أقسمه صراحة .في الأسبوع الماضي ، ادعى ماسك أن تويتر انتهك شروط الصفقة بالفشل في إثبات أن عدد الحسابات المزيفة على المنصة يطابق تقديرات تويتر طويلة الأمد. بدأ ماسك في إحداث الكثير من الضجيج حول هذه المشكلة مرة أخرى في مايو ، بعد أن وافق بالفعل على شراء شبكة التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي مقابل 44 مليار دولار.بشكل عام ، هذا وضع فوضوي تمامًا لكل من تويتر و إيلون ماسك ويبقى أن نرى ما هي المنعطفات والالتواءات التي قد نشهدها مع تقدم الأمور. سنبقيك على اطلاع دائم بكل هذا. لذا ، ابق على اتصال.