تويتر يقاضي الآن إيلون ماسك بعد أن رفض شرائه

نفذ تويتر وعده بإجبار إيلون ماسك على شراء الشركة ، ورفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX و Tesla في محكمة ديلاوير يوم الثلاثاء. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
جاء ذلك بعد أرسل فريق ماسك القانوني رسالة إلى تويتر يفيد فيها بنيته الانسحاب من الصفقة. غرد رئيس مجلس إدارة تويتر ، بريت تايلور ، بأن الشركة ما زالت "ملتزمة" بإغلاق الصفقة وفقًا للشروط التي اتفق عليها الطرفان سابقًا وأشار إلى نوايا تويتر في "متابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج".
تويتر لا يلفظ الكلمات في الدعوى ، ويقدم انتقادات لاذعة لماسك ولمحة عامة عن الفوضى التي زرعها خلال هذه الملحمة التي استمرت لأشهر. في الدعوى القضائية ، يسلط تويتر الضوء على التناقض الواضح بين تعهدات ماسك المبكرة بتخليص تويتر من البريد العشوائي ومفاجأته المزيفة لاحقًا بأن النظام الأساسي يعاني من مشكلة في الرسائل غير المرغوب فيها.
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