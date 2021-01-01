Galaxy S10 Lite يبدأ في الحصول على التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022



Galaxy S10 Lite Galaxy S10 Lite

لم تصدر شركة سامسونج بعد التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 إلى سلسلسة Galaxy S10 ، وهي الهواتف الذكية Galaxy S10e و Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus ، لكن هاتف Galaxy S10 Lite تلقى بالفعل أحدث تصحيح أمني. حيث بدأ الإصدار المصغر من Galaxy S10 Lite في الحصول على التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 في أوروبا.



في الوقت الحالي ، يحتوي أحدث تحديث لبرنامج Galaxy S10 Lite على إصدار البرنامج الثابت G770FXXS6GVG1 ، وهو متوفر حاليًا في إسبانيا. من المتوقع أن تحصل المزيد من الدول الأوروبية على آخر تحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة.



يجلب التحديث تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية. يمكن أن يتضمن التحديث أيضًا إصلاحات عامة للأخطاء وتحسينات في الاستقرار.

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إذا كنت من مستخدمي Galaxy S10 Lite في إسبانيا ، فيمكنك تنزيل التحديث الجديد بالانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على تنزيل وتثبيت. من المتوقع أن تحصل المزيد من الدول الأوروبية على آخر تحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة.