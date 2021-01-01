تحصل Samsung Galaxy S22 بأكملها على لون أرجواني جديد

سلسلة Galaxy S22 موجودة منذ ما يقرب من نصف عام ، لكن حملة سامسونج التسويقية لأحدث الهواتف الرائدة لم تتوقف بعد. ووفقًا لتسريب جديد ، قد يحصل هاتف Galaxy S22 قريبًا على خيار لـ لون آخر.
قد يحصل Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus قريبًا على لون أرجواني إضافي ، على الرغم من وجود خيار اللون البنفسجي عبر الإنترنت فقط لهذين الجهازين. ومع ذلك ، فإن هذه النكهة الجديدة من اللون الأرجواني تغطي الإطار ومبيت الكاميرا ، على عكس خيار اللون البنفسجي المعتاد الذي يتميز بإطار ذهبي. (عبر WinFuture)
يذكرنا هذا اللون البنفسجي الموحد الجديد بإصدار محدود من أجهزة Galaxy الخاصة بـ BTS التي تم إصدارها في الماضي. ومع ذلك ، يُقال أنه سيُطلق عليه اسم "Bora Purple" ، ولا يبدو أن له صلة مباشرة بفرقة K-pop الشهيرة.
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