تيك توك تعلن عن إطلاق مرشحات المحتوى وتقييمات النضج كتعهد بجعل التطبيق أكثر أمانًا

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في وقت سابق من هذا العام ، قالت تيك توك إنها تطور نظامًا جديدًا من شأنه أن يقيد أنواعًا معينة من المحتوى الناضج من العرض من قبل المستخدمين المراهقين. اليوم ، تطرح الشركة الإصدار الأول من هذا النظام ، المسمى "مستويات المحتوى" ، المقرر إطلاقه في غضون أسابيع. كما أنها تستعد لطرح أداة جديدة تتيح للمستخدمين تصفية مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات أو علامات تصنيف معينة حتى لا تظهر في خلاصاتهم.



يُطلق على الإصدار الأول من نظامه الجديد الذي يقضي بتقييد عرض أنواع معينة من المحتوى من قبل المراهقين "مستويات المحتوى" ، ومن المقرر إطلاقه في الأسابيع القليلة المقبلة.



بينما يتم حظر محتوى البالغين على النظام الأساسي ، يقول تيك توك إن بعض المحتوى في التطبيق قد يحتوي على "موضوعات ناضجة أو معقدة قد تعكس التجارب الشخصية أو الأحداث الواقعية المخصصة للجمهور الأكبر سنًا". تم تصميم مستويات المحتوى لتصنيف هذا المحتوى وتعيين درجة النضج له ، مما يمنعه من رؤيته من قبل المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا.

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في البداية ، يقول تيك توك إن مديري الثقة والأمان سيخصصون الدرجات لمقاطع الفيديو الشائعة بشكل متزايد أو تلك التي أبلغ عنها المستخدمون في التطبيق ، وسيتم توسيع النظام بمرور الوقت لتقديم خيارات تصفية للمجتمع بأكمله ، وليس فقط المراهقين. في نسخته النهائية ، سيسمح النظام في النهاية للمبدعين بتصنيف محتواهم ، على غرار الطريقة التي تستخدم بها الأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو التصنيفات العمرية.بالإضافة إلى مستويات المحتوى ، ستطلق تيك توك قريبًا مرشحات الهاشتاق التي توفر للمستخدمين مستوى جديدًا من التحكم فيما يظهر في صفحات For You و المتابعة. سيتمكن المستخدمون من تعيين كلمات أو علامات تصنيف معينة لا يريدون رؤيتها في خلاصاتهم ، وسيقوم التطبيق تلقائيًا بترشيحها.تهدف هذه الميزة إلى تجاوز مجرد تصفية المحتوى الناضج أو الإشكالي ، ويمكن أيضًا استخدامها لمنع خوارزمية تيك توك من الظهور في الموضوعات التي سئم المستخدمون من رؤيتها أو أنهم لا يهتمون بها. يستخدم مثال تيك توك هذا لمنع وصفات منتجات الألبان أو اللحوم إذا كنت ستصبح نباتيًا ، أو للتوقف عن مشاهدة دروس DIY بعد اكتمال مشروع منزلي.تتبع ميزات الإشراف على المحتوى الجديدة تحقيقًا للكونجرس في عام 2021 في التطبيقات الاجتماعية مثل تيك توك فيما يتعلق بكيفية قيام توصياتهم الخوارزمية بالترويج لاضطراب الأكل الضار عند تناول المحتوى للمستخدمين الأصغر سنًا. في الآونة الأخيرة ، تم رفع دعوى قضائية ضد تيك توك من قبل الآباء والأمهات الذين مات أطفالهم بعد محاولة تحديات خطيرة يُزعم أنها شوهدت على المنصة.