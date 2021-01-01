ينجح المسبار الصيني في تصوير كامل سطح المريخ بكل تألقه!



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

بعد استكشاف المريخ لأكثر من عام، نجح المسبار الفضائي الصيني Tianwen-1 في التقاط صور تغطي الكوكب الأحمر بأكمله، حسبما أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) في 29 يونيو.



ويتكون Tianwen-1، الذي يُترجم إلى "البحث عن الحقيقة السماوية"، من ست مركبات فضائية منفصلة: مركبة مدارية، وكاميرتان قابلتان للنشر، ومركبة هبوط، وكاميرا عن بُعد، وعربة جوالة Zhurong.



والتقطت المركبة المدارية الصور المعنية بينما كانت تدور حول المريخ 1344 مرة، والتقطت صورا للكوكب الأحمر من كل زاوية بينما كان Zhurong يستكشف السطح. وقالت CNSA في البيان إن المسبار أكمل الآن جميع مهامه، والتي تضمنت التقاط صور متوسطة الدقة تغطي الكوكب بأكمله.

قد يعجبك أيضا...

وتم إطلاق Tianwen-1 في 23 يوليو 2020، وسط اضطراب جائحة "كوفيد-19" العالمية. وما يميز هذه المهمة هو أن الصين كانت تحاول أن تصبح أول دولة ترسل بنجاح مركبة مدارية ومركبة إلى المريخ في المحاولة الأولى.وبعد الإدخال والهبوط المداري الناجح، أصبح Tianwen-1 انتصارا تاريخيا لكل من CNSA واستكشاف الفضاء. وقبل Tianwen-1، كانت المهمتان الوحيدتان اللتان نجحتا في إرسال مركبة مدارية وهبوط إلى المريخ هما بعثتا Viking 1 و2 التابعة لناسا في عام 1975.وخلال فترة استكشافه للكوكب الأحمر، أظهر Tianwen-1 الكثبان الترابية، والبراكين، والفوهات الصدمية، وحتى القطب الشمالي.وبينما كان المسبار يلتقط هذه الصور المذهلة، كان Zhurong يجمع البيانات والمعلومات حول البنية الجيولوجية للمريخ والغلاف الجوي والبيئة والتربة.وبشكل عام، جمع المسبار 1040 غيغا بايت من البيانات العلمية الأولية، والتي قالت CNSA إنها تمت معالجتها من قبل العلماء على الأرض وتم تسليمها للباحثين لمزيد من الدراسة.وبينما دخل المسبار مدار المريخ في 10 فبراير 2021، لم تهبط Zhurong على سطح المريخ حتى 14 مايو من نفس العام.وفي يونيو 2022، نجح Zhurong في العثور على معادن رطبة في الرواسب تعود إلى أحدث فترة جيولوجية للمريخ والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بالمياه الجوفية. وتشمل المعادن الرطبة مواد مثل الزبرجد الزيتوني والبيروكسين والفلسبار التي من المحتمل أن تكون قد تغيرت لأنها دمجت الماء في هياكلها الكيميائية.ولسوء الحظ، اضطر Zhurong إلى الدخول في وضع السكون بدءا من 18 مايو 2022، بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال شتاء المريخ، إلى جانب ظروف الرمال والغبار السيئة. ويضمن هذا الوضع الخامل بقاء العربة الجوالة على المدى الطويل، والتي ستعاود إيقاظها في وقت ما في شهر ديسمبر.وفي حين أن Tianwen-1 يجعل الصين الدولة الثالثة فقط التي تهبط بنجاح بمركبة فضائية على سطح المريخ، فقد أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والهند والإمارات العربية المتحدة مركباتها الفضائية بنجاح إلى مدار الكوكب الأحمر.ويُظهر Tianwen-1 أيضا تطلع الصين القوي لاستكشاف المريخ، حيث أعلنت مؤخرا عن خطط لإعادة عينات المريخ إلى الأرض في عام 2031، أي قبل عامين كاملين من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.وإلى جانب مهامها الروبوتية الطموحة، أعلنت CNSA العام الماضي أنها تخطط لإرسال أول بعثة مأهولة إلى الكوكب الأحمر في عام 2033 بهدف إرسال بعثات منتظمة إلى المريخ وبناء قاعدة هناك في نهاية المطاف. ويتناقض الإطار الزمني هذا لعام 2033 بشكل صارخ مع وكالة ناسا، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإطلاق رواد فضاء إلى المريخ في أواخر 2030 أو أوائل 2040.وتبدو الصين جادة للغاية فيما يتعلق باستكشاف الإنسان للفضاء، حيث أن محطتها الفضائية Tiangong تضم حاليا ثلاثة رواد فضاء يقيمون لمدة ستة أشهر، مع وصول أحدث طاقم في الشهر الماضي فقط.