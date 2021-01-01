شاهد ما كشفه "التلسكوب الخارق"

أظهرت صورة جديدة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" التابع لوكالة الفضاء والطيران الأميركية، ما وصفته "ناسا" بـ"المناظر الطبيعية في الفضاء".
وكشفت الوكالة الأميركية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور الحديثة من التقاط التلسكوب جيمس ويب، وذلك بعد يوم من كشفها أعمق صورة ملونة بالكامل للكون.
ورصدت إحدى الصور ما يشبه "المنحدرات الكونية والمناظر الطبيعية للجبال الصخرية في أمسية مقمرة"، لكنها في الواقع حافة منطقة قريبة من "نجم أولي" أو "نجم وليد" يسمى NGC 3324 في سديم كارينا.
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