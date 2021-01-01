فيديو: روبوت «أميكا» يثير مخاوف العلماء

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روبوت

كشفت منشأة بريطانية لتصنيع الروبوتات، النقاب عن أحدث تطوراتها، والتي وصفت بأنها "مرعبة"، و"مخيفة" بسبب الواقعية المتطرفة للروبوت التي تنتجها المنشأة.

ووصف الخبراء، الروبوت الجديد، المعروف باسم «أميكا» بأنه مخيف بسبب حركاته التي تشبه إلى حد بعيد الروبوت "المرعب" الذي ظهر في شكل فتاة في أحد أفلام «ويل سميث» بعنوان "أنا الروبوت"، وبدا أنه يتحرك واقعيا جدا مثل البشر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم الكشف عن الروبوت الجديد، الذي يُعتقد أنه الأكثر تقدمًا في العالم، من قبل شركة "إنجينيرد آرتس" البريطانية، المتخصصة في تصميم وإنتاج الروبوتات الترفيهية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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