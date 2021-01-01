تتحضر هواوي لإطلاق نظامها الجديد للأجهزة الذكية

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التكنولوجيا أن هواوي تستعد للإعلان عن إصدارها الجديد من أنظمة HarmonyOS المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هواوي قد تكشف عن HarmonyOS 3.0 بنسخته الكاملة في 27 يوليو الجاري، وستحصل هذه النسخة من النظام على تحسينات ملحوظة مقارنة بأنظمة HarmonyOS السابقة، وستزود بواجهات استخدام جديدة، واختصارات ورموز تعبيرية مطوّرة، فضلا عن إعدادات محسنة لضبط شكل وتطبيقات واجهات التشغيل.
وستتحسن مع النظام الجديد أيضا خصائص أمن البيانات في الهواتف إذ ستتيح الأدوات المطورة إمكانية ضبط وتتبع التطبيقات التي تحصل على البيانات من الكاميرات والمايكروفونات وأنظمة تحديد المواقع.
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