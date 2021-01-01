هكذا تفوق "جيمس ويب" على سلفه "هابل"



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

لا يختلف اثنان حول روعة الصورة التي نشرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، مساء الاثنين، والتقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، لكن ما مدى اختلافها عن الصورة التي التقطها سلفه "هابل"؟



وتظهر الصورة الجديدة عنقودا من المجرات وتعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول، كما تعتبر "الأقرب لفجر الكون وحافة الفضاء".



وجرى التقاط الصورة بواسطة مرصد "جيمس ويب"، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق.

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وقال موقع "ماشابل" إن التلسكوب المطلي بالذهب التقط الصورة الملونة بالكامل خلال دورانه حول الشمس على بعد نحو مليون ونصف مليون كيلومتر من كوكبنا.مقارنة بين هابل وجيمس ويبنشر المصمم جايسن شورت على حسابه في تويتر مقارنة بين الصورة التي التقطها جيمس ويب (أطلق إلى الفضاء عام 2021)، ونظيرتها القديمة، التي رصدها "هابل" (أطلق عام 1990).وذكر "ماشابل" أن المرصدين التقطا صورة لنفس المجموعة المجرية، والتي يطلق عليها اسم "|سماكس 0723"، مضيفا "من خلال المقارنة بينهما، ستشعر حقا بمدى قوة تلسكوب جيمس ويب".وأضاف: "الصورة القديمة استغرقت عدة أسابيع لالتقاطها، مقابل 12.5 ساعة قضاها التلسكوب الحديث لتوثيق سلسلة المجرات".من جهته، كشف موقع "بيتا بيكسل" أن "تفاصيل ودقة صورة جيمس ويب تتفوق بشكل كبير على صورة هابل، والنتيجة هي أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد تم التقاطها حتى الآن".هذا ومن المقرر كشف النقاب عن المزيد من الصور غير المسبوقة، اليوم الثلاثاء.