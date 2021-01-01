بالفيديو: كيف يمكنك استخدام تكييف سيارتك بالشكل الأمثل خلال الصيف



تكييف سيارتك تكييف سيارتك

مع زيادة حرارة الجو خلال فصل الصيف، يعتبر تكييف السيارة أحد الأنظمة الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال القيادة، خاصة في المصايف وخلال السفر والتنقل لفترات طويلة، لذلك أطلق موقع مجلة Consumer Reports الأمريكية فيديو يقدم نصائح ويشرح عن الطريقة المثلى لاستخدام نظام التكييف بسيارتك مهما كان نوعها وكيفية تبريدها بشكل سريع جدا، وكانت هذه الإرشادات كالتالي:



1- لا يجب تشغيل التكييف أثناء توقف السيارة (قبل الانطلاق بها على سبيل المثال)، لذلك يجب عليك فتح جميع النوافذ وتشغيل مراوح منافذ الهواء بالسيارة بسرعتها القصوى ثم بدء التحرك بالسيارة.



2- بعد بداية دخول الهواء البارد من فتحات التهوية بالسيارة أغلق النوافذ الأمامية، مع ترك جزء بسيط مفتوح من النوافذ الخلفية من 10 إلى 20 ثانية أخرى ليسمح بخروج الجزء المتبقي من الهواء الساخن داخل السيارة ثم أغلق النوافذ الخلفية تماما.

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3- عدل سرعة مروحة التكييف والحرارة للدرجة التي تجدها مناسبة، ويمكن ضبط الحرارة على الحد الأدنى لها وتعديل سرعة المراوح لجعل التكييف يعمل بكفاءة أكبر.4- إذا كان هناك ركاب بالمقعد الخلفي فيجب عليك غلق خاصية تدوير الهواء داخل مقصورة القيادة، وبذلك يتم سحب الهواء الساخن من مقدمة السيارة وإعادته مرة أخرى لجهاز التكييف لتبريده.5- في السيارات الحديثة يوجد نظام أوتوماتيكي لتشغيل وإيقاف التكييف، ويمكنك إيقاف عمل هذه الخاصية لمنع التكييف من العمل خلال فترة إيقاف المحرك.6- تحقق بشكل دوري من مرشحات الهواء بنظام التكييف بسيارتك لتحرص دائما على عمله بكفاءة خلال فصل الصيف.7- في السيارات الحديثة يوجد نظام أوتوماتيكي لضبط حرارة التكييف، ومع وجود هذا النظام لا يعني أن ضبطك للحرارة على الحد الأدنى أن السيارة سيتم تبريدها بشكل أسرع، حيث يتم ضبط الحرارة بشكل مسبق مع سرعة المراوح، ويعدلها النظام بشكل أوتوماتيكي حسب الحاجة.شاهد الفيديو: