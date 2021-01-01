بالفيديو: كيف يمكنك استخدام تكييف سيارتك بالشكل الأمثل خلال الصيف

مع زيادة حرارة الجو خلال فصل الصيف، يعتبر تكييف السيارة أحد الأنظمة الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال القيادة، خاصة في المصايف وخلال السفر والتنقل لفترات طويلة، لذلك أطلق موقع مجلة Consumer Reports الأمريكية فيديو يقدم نصائح ويشرح عن الطريقة المثلى لاستخدام نظام التكييف بسيارتك مهما كان نوعها وكيفية تبريدها بشكل سريع جدا، وكانت هذه الإرشادات كالتالي:
1- لا يجب تشغيل التكييف أثناء توقف السيارة (قبل الانطلاق بها على سبيل المثال)، لذلك يجب عليك فتح جميع النوافذ وتشغيل مراوح منافذ الهواء بالسيارة بسرعتها القصوى ثم بدء التحرك بالسيارة.
2- بعد بداية دخول الهواء البارد من فتحات التهوية بالسيارة أغلق النوافذ الأمامية، مع ترك جزء بسيط مفتوح من النوافذ الخلفية من 10 إلى 20 ثانية أخرى ليسمح بخروج الجزء المتبقي من الهواء الساخن داخل السيارة ثم أغلق النوافذ الخلفية تماما.
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