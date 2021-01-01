تعرف على أبرز سيارات الهايبرد في السعودية



سيارات الهايبرد سيارات الهايبرد

المربع نت – تُعتبر السيارات الهايبرد هي واحدة من أهم السيارات التي تتواجد على الساحة حالياً وخصوصاً بعد تصديق البرلمان الأوروبي على حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 نهائياً.



فأصبح على المستهلك أن يتحول تدريجياً من سيارات البنزين التقليدية إلى سيارات الهايبرد ومنها إلى السيارات الكهربائية في حالة أنه لا يريد أن يمتلك سيارة كهربائية في الوقت الراهن، وخلال السطور التالية نستعرض سيارات الهايبرد التي تتواجد في المملكة العربية السعودية.



تويوتا كورولا هي السيارة الأكثر مبيعاً في العالم، واسمها مشتق من معنى “التاج” كباقي سيارات السيدان في تويوتا، وكورولا يعني “التاج الصغير”، أما لقبها حول العالم فهو “سيارة الشعب”، وذلك لأنها تتميز عبر أجيالها المختلفة الـ 12 باعتمادية عالية وتجهيزات تلائم للأفراد والعائلات وتجعل سعرها صفقة مربحة للمشتري، وتصنع السيارة بواسطة شركة تويوتا اليابانية منذ 1966، وعبر 12 جيل من السيارة، وصلت مبيعات السيارة حول العالم 50 مليون وحدة في 2021.

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وتتوفر تويوتا كورولا 2022 بنسخة هايبرد في المملكة العربية السعودية بمحرك سعة 1.8 لتر متصل ببطارية كهربائية يولدان معاً قوة 121 حصان مع عزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، واستهلاك الوقود 27.6 كم/لتر، وتُعتبر من سيارات الهايبرد الأكثر مبيعاً في الوقت الراهن في أسطول سيارات تويوتا.تويوتا كامريسيارات الهايبردمن ضمن أسطول سيارات الهايبرد من تويوتا التي تتواجد في السعودية هي كامري 2022 والتي لم تحصل على أي تغيير مقارنة بموديل 2021، فعند النظر إلى السيارة من الخارج تلاحظ تفاصيل راقية في تصميم المقدمة المتميزة بمصابيح بتقنية LED مع نظام الإضاءة الأمامية العالية المتكيفة وأنوار نهارية، كما يتمتع الركاب برحابة المساحة الداخلية وأناقة التصميم المتميز بعزل الضوضاء وستارة خلفية للحماية من الشمس ونظام الصوت الراقي من JBL .كما يتمتع كلاً من الراكب الأمامي والسائق بوصول سهل إلى جميع عناصر التحكم وشاشة معلومات وأخرى ترفيهية تدعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، ويحظى السائق بمساعدة نظام الملاحة للوصول إلى وجهته بسرعة، جنبا إلى جنب الأنظمة المتطورة بما فيها تتبع المسار مع التحذير عند المغادرة، التحذير والحماية قبل التصادم، والتحذير من المناطق العمياء، وعرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي.وتتوفر السيارات بمحرك 4 أو 6 اسطوانات، كما يتوفر محرك هجين سعة 2.4 لتر 4 أسطوانات يولد قوة 215 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 221نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، كما أن كفاءة الوقود 26 كم/لتر.تويوتا كورولا كروستويوتا كورولا كروس 2022 هي أحد أفضل سيارات اس يو في المدمجة من حيث العملية والملائمة العائلية، تستخدم نفس منصة سيارة تويوتا CH-R ولكزس UX، وتتميز السيارة من الخارج بملامح هجومية وألواح حماية سفلية، ويعتلي المقدمة مصابيح أمامية من نوع LED مع إضاءة نهارية LED، وبالدخول إلى مقصورة الخمسة مقاعد، تجد لوحة العدادات مكسوة بجلد ناعم وأزرار تحكم على المقود مع مثبت السرعة واضاءة محيطية باللون الازرق.والمقاعد تأتي بكسوة من القماش أو الجلد حسب الفئة. ويتمتع الراكب الأمامي والسائق بعناصر التحكم في مكيف الهواء الأوتوماتيكي، وبشاشة معلومات وترفيه تدعم إقران الهاتف الذكي عبر أبل كاربلاي.ويساعد السائق على قيادة السيارة شاشة المعلومات بالعدادات مقاس 7 بوصة، ونظام التحكم في التوازن، التحذير من المنطقة العمياء، وفي عملية الركن الحساسات الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية. وتعتمد السيارة في أدائها على محرك هايبر سعة 1.8 لتر 4 أسطوانات يولد قوة 121 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، مع كفاءة استهلاك للوقود 26 كم/لتر تقريباً.تويوتا راف 4تأتي تويوتا راف 4 2022 بتصميم إنسيابي وجديد، حيث تأتي سيارة راف فور مستندة على منصة تُسمى TNGA، مما يجعل هيكلها أقوى بنسبة 57% مع توزيع وزن أقرب إلى المثالي بنسبة 51 إلى 49% بالأمام إلى الخلف على التوالي، مع نظام تعليق مزدوج القوائم لتحسين مستوى التوجيه والمناورة بالسيارة بشكل عام وراحة الركاب، كما أن داخلية السيارة أصبحت أفضل وأرقى من الجيل السابق، كما أنها تمتلك العديد من التقنيات والمميزات التي تسهل للسائق الوصول إليها.وفيما يتعلق بالمحركات نجد أن راف فور 2022 تأتي مع نسختين الأولى هايبرد بسعة 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 214 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، مع استهلاك وقود 23 كم/لتر.شاهد أيضاً: تويوتا رايز الجديدة سيارة اقتصادية صرفيتها ممتازة وهذي اسعارهاتويوتا هايلاندرمن ضمن أسطول سيارات الهايبرد من تويوتا هي هايلاندر 2022، حيث ظهرت هايلاندر في جيلها الجديد كلياً في عام 2021، وتضم تحيدثات عديدة، أهمهم محركها الهايبرد سعة 2.5 لتر 4 أسطوانات الذي يولد قوة 240 حصان، ومتوسط استهلاك الوقود 20 كم/لتر، كما أنها تتميز بجمال التصميم الداخلي والخارجي، وأنها سيارة عائلية من الطراز الرفيع.كيا نيرو 2022كيا نيرو 2022 هي سيارة اس يو في من الفئة الصغيرة تحت المدمجة، يغلب على تصميمها الخارجية الطابع الرياضي الجريء وديناميكية الخطوط الممتدة من أعلى غطاء المحرك، تأتي بمصابيح أمامية بتقنية LED مع إضاءة نهارية، وكشافات الضباب الأمامية موجودة بالجزء السفلي، في حين أن الكاميرا الخلفية مثبتة بالممسحة.وعندما تدخل إلى المقصورة تجد لوحة قيادة بتصميم مبتكر مع الإضاءة الخفيفة والشاشات الرقمية لنظام المعلومات والترفيه والعدادات الرقمية. ويتمتع الركاب بمقاعد من الجلد، والسائق قادر على حفظ وضعية الجلوس. ويحفظ أمان الركاب سبعة من الوسائد الهوائية، في حين يساعد السائق على الطريق التحكم في الثبات الإلكتروني، مساعد الصعود على المرتفعات، وكاميرا الرؤية الخلفية.وتستمد نيرو 2022 قوتها من محرك هايبرد سعة 1.6 لتر يولد قوة إجمالية 148 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 316 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة 6 سرعات – أوتوماتيك مزدوج القابض.هيونداي سوناتا 2022هيونداي سوناتا 2022 هي سيارة سيدان متوسطة الحجم تمزج بين الرياضية والأناقة وتقدم تجربة ممتعة القيادة، تأتي بمصابيح كاملة الإضاءة LED وإطارات بيريللي المميزة لعجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصة.وفي المقصورة مقاعد أمامية رياضية تعزز وتدعم منطقة أسفل العمود الفقري، تأتي بنظام تدفئة وتهوية، ويغمر الأرجاء صوت نظام صوت الراقي من 12 مكبر صوت. وبالنسبة للأداء فيوجد محرك بسعة 2.5 لتر بقوة 152 حصان أو محرك هجين 2.0 لتر بقوة 194 حصان أو محرك تيربو 2.5 لتر 290 حصان.في حين يساعد السائق على الطريق مجموعة من الأنظمة المتقدمة مثل كاميرا الرؤية المحيطة ومساعد تفادي التصادم الأمامي وفي المنطقة العمياء ونظام تثبيت سرعة ذكي، وتُعتبر من أهم سيارات الهايبرد في أسطول سيارات مجموعة هيونداي.لكزس es 2022من أهم سيارات الهايبرد في المملكة العربية السعودية لكزس ES 2022 هي سيارة سيدان متوسطة الحجم تتميز بتصميم أنيق عالي الجودة وتكريس أفضل التقنيات لراحة وسلامة الركاب.تأتي السيارة من الخارج بمصابيح أمامية تعمل بالكامل بتقنية LED ثلاثة الشمعات مع تحكم تلقائي للإضاءة العالية، وترتكز على جنوط بقياس 17 أو 18 أو 19 بوصة بحسب الفئة، أما المقصورة الداخلية تأتي بمقاعد من الجلد الفاخر، ويوجد في بعض الفئات تجهيزات رياضية، كما يوجد تطعيمات من الخشب، فتحة سقف بانوراما، ونظام صوت من شركة بايونيير مع 10 سماعات أو مارك ليفينسون مع 17 سماعة، قاعدة شاحن لاسلكي للهاتف الذكي.ومن أنظمة مساعدة السائق كاميرا الرؤية الخلفية أو البانورامية 360 درجة، مثبت السرعة النشط، وحساسات الركن الأمامي والخلفي. وتستمد السيارة قوة 204 حصان من محرك بنزين أو 214 حصان من محرك هجين أو قوة 300 حصان من محرك سداسي الأسطوانات حيث يتوفر ثلاث محركات تأتي بشكل قياسي حسب الفئة.