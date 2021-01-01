شركات السيارات ستحصل على فترة أطول للتحول للمحركات الكهربائية

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المحركات الكهربائية

دعت دول أوروبية لتمديد فترة السماح ببيع السيارات الجديدة بمحرك وقود تصدرتها إيطاليا، موظن شركات مثل فيراري ولامبورغيني وباجاني.

انضمت بعض الدول الأخرى للمطالبة بتمديد الفترة حتى عام 2040، وذلك للسماح للشركات ذات الإنتاج المحدود والمحركات الخارقة بتلبية المعايير الجديدة دون دون أن تخسر من أدائها أو من عملائها. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي سيوافق على هذا الطلب.

تشمل قائمة الشركات المستفيدة من هذا القرار مكلارين وأستون مارتن وريماك وكوينجسيج وغيرها، وفي نفس الوقت ما زال الاتحاد الأوروبي صارماً تجاه خيارات أخرى من المحركات الصديقة للبيئة مثل محركات الوقود الصناعي ومحركات خلايا الوقود الهيدروجيني. ويبدو أن التوجه للسيارات الكهربائية هو التيار السائد هناك.

المصدر: سعودى شفت

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