تعد فورد أن F-150 رابتور R ستكون “سريعة بشكل مخيف”

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صورة الخبر: فورد
فورد

تقترب فورد من موعد الكشف عن سيارتها البيك أب، F-150 رابتور R في 18 يوليو. وتعد بأنها ستكون “سريعة بشكل مخيفة”.

يكشف مدير اتصالات المنتجات في أمريكا الشمالية، مايك ليفين، عن إعلان تشويقي على تويقتر يقول أن السيارة “ستكون سريعة بشكل مخيف”. ولا يكشف الإعلان عن أي تفاصيل جديدة عدا تاريخ الكشف عن السيارة.

نعلم أن السيارة ستحمل محرك Predator V8 سوبرتشارج سعة 5.2 لتر مشتق من موستانج GT 500، وينتج المحرك عادة 760 حصان ولكنه سيأتي بتعديلات مناسبة لسيارة البيك أب.

المصدر: سعودى شفت

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