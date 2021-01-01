مشاهدة أودي A4 الجديدة أثناء اختباراتها

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أودي A4

كشفت صور تجسسية عن تصميم الجيل التالي من سيارة أودي A4 والتي ستقدم شاشتين منفصلتين بدلاً من شاشة واحدة ممتدة.

ستقدم أودي شاشة خاصة بالسائق وأخرى في الوسط. وتبرز الشاشات عن الكونسول بدلاً من أن تكون مدمجة به لأجل منح شعور بمساحة داخلية أكبر. ويبدو أن أودي ستنقل جميع أجهزة التحكم للشاشة الوسطية وتلغي جميع أزرار التحكم.

من حيث التصميم الخارجي تبدو أودي A4 الجديدة أكثر جرءة مع واجهة تحافظ على الشبك الكبير وتضيف مصابيح مسحوبة للجانبين. من ناحية أخرى أفاد المصورون التجسسيون أن صوت السيارة كان صاخباً كما لو كانت نسخة من فئة RS4 الرياضية.

المصدر: سعودى شفت

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