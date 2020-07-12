سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا في السوق المحلية، رغم انخفاضه في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1723 دولارا للأوقية، وذلك بعد أن شهد خلال الأسبوعين الماضيين أكبر حالة من التذبذب، بسبب الظروف الجيوسياسية العالمية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 660 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 848 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1131جنيها.

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أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5655 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11310جنيهات.و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22620 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7920 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع، والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةاستقر الذهب يوم الثلاثاء مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.