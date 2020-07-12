أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-7-2022



اسعار العملات اسعار العملات



استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنوك المصرية، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر حتى السبت المقبل، على أن تعود المؤسسات المصرفية للعمل يوم الأحد الموافق 17 يوليو المقبل.



وفي إطار الموضوعات الخدمية التي تنشر عبر بوابة «الوطن» نعرض فيما يلي، أسعار العملات في البنوك العاملة بمصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو الجاري.



سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر بيع وشراء عملة الاتحاد الأوروبي اختلف من بنك لآخر، حيث سجل في المصرف المتحد سعر اليورو نحو 19.25 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، أما البنك الأهلي المصري فبلغ به سعر الدولار نحو 19.24 جنيه للشراء و19.41 جنيه للعمليات البيع، ووصل في بنك قناة السويس اليوم لنحو 19.42 جنيه للبيع و19.28 للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

قد يعجبك أيضا...

سعر الريال السعودي في البنوك المصريةفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء، وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو 5.02 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما وصل سعره في البنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةأما بشأن قيمة وسعر الجنيه الإسترليني اليوم بالبنك المركزي فبلغت 22.56 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس لنحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 22.43 جنيه للشراء مقابل 22.64 للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةوعن العملة الأمريكية، فبلغ سعر الدولار اليوم ببنك مصر نحو 18.89 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء، وبلغ اليوم سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه لعمليات البيع، و18.83 جنيه للشراء، وسجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.83جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع.