تطمئن وزارة الزراعة على المحاصيل الصيفية.. وتتابع إجراءات منع التعديات

تفقد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، الزراعات الصيفية للاطمئنان عليها، خاصة محاصيل القطن والأرز والذرة، ومتابعة إجراءات منع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعمل المستمر لجميع قطاعات الوزارة وخاصة الخدمية منها.
توفير التقاوى المعتمدة
وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إنّ العمل جار خلال إجازة العيد استعدادا للموسم الشتوي مبكرا، بتوفير التقاوى المعتمدة الحكومية المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، وفي مقدمتها محصول القمح الاستيراتيجي.
وتابع أنّ محطات الإعداد وغربلة التقاوى الأربعة عشر على مستوى الجمهورية، بدأت إعداد وغربلة تقاوى القمح، وما زالت مستمرة في عملها، إلى جانب باقي المحاصيل الشتوية الأخرى، ومنها: الشعير، الفول البلدى، البرسيم.
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