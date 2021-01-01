علامة تنذر بخطر الإصابة بنقص «فيتامين ب 12»



فيتامين ب 12 فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ضروري لمختلف المهام في الجسم مثل المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء والعناية بوظيفة الجهاز العصبي، ويؤثر نقص فيتامين ب 12 على حوالي 6? من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، ويزداد العدد مع تقدم العمر.



يمكن أن يسبب نقص هذه المغذيات الرئيسية أضرارًا لا رجعة فيها للجهاز العصبي. لذلك ، من المهم أن تكون قادرًا على تحديد علامات التحذير، ويمكن رؤية أحد هذه الأعراض في الصدر، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».



يمكن أن يظهر نقص فيتامين ب 12 بمعدل نبض سريع، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى نقص خلايا الدم الحمراء في جسمك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين في الجسم ، مما يضطر الجسم إلى دفع المزيد من الدم حول الجسم للتعويض ، مما يؤدي إلى تسريع معدل النبض.

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يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم ، والذي يمكن أن يتسبب لاحقًا أيضًا في مضاعفات في القلب والرئة، ويمكن أن يؤدي فقر الدم الشديد أيضًا إلى تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي مما قد يؤدي إلى فشل القلب.بصرف النظر عن التغيرات في معدل النبض ، يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى ظهور لون أصفر شاحب على جلدك ، والتهاب اللسان واحمراره ، وتقرحات الفم ، والدبابيس والإبر ، واضطراب الرؤية ، والتهيج ، والاكتئاب ، وتدهور القدرات العقلية مثل الذاكرة ، والفهم، ويمكن أن يغير أيضًا طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.يوجد فيتامين ب 12 في الغالب في اللحوم ومنتجات الألبان، وبعض المصادر الجيدة للفيتامين تشمل اللحوم مثل كبد الحيوانات والكلى ، مثل كبد الضأن الغني أيضًا بالنحاس وفيتامينات A و B2.تعتبر الأسماك مثل السردين والسلمون مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12، وتشمل المصادر الجيدة الأخرى البيض والحليب والجبن.تعتمد الجرعة المثالية من فيتامين ب 12 على عوامل مثل الجنس والعمر، ويحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا إلى حوالي 1.5 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا.وفي دراسة استمرت 8 أسابيع على 100 من كبار السن (فوق سن الخمسين) ، وجد الباحثون أن تناول 500 ميكروجرام من فيتامين ب 12 أدى إلى ضبط مستويات ب 12 في 90? من المشاركين.في بعض الأحيان ، على الرغم من الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي ، فقد تعاني من نقص لأن جسمك غير قادر على امتصاصه.يمكن أن يكون الامتصاص صعبًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي أو مرض الاضطرابات الهضمية أو نقص حموضة المعدة.لذلك مطلوب مستوى عالٍ من حموضة المعدة لامتصاص فيتامين ب 12 ، والذي يفتقر إليه كبار السن في الغالب، ويمكن أن يساعد تناول خل التفاح أو المكملات الغذائية الطبيعية مثل البيتين على تعزيز عملية تحميض بطنك.من المهم أن ترى طبيبك إذا كنت تعاني من أي أعراض لنقص فيتامين ب 12، وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشاكل الناجمة عن النقص يمكن أن تكون غير قابلة للعلاج إذا تُركت دون علاج. لذلك ، من المهم البحث عن علاج فوري لتجنب أي فرص للضرر الدائم.