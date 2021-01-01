هل المسلات الفرعونية.. شاهدة على التاريخ داخل مصر وخارجها



المسلات الفرعونية المسلات الفرعونية

يلوح في الأفق فوق باريس أقدم نصب تذكاري في فرنسا: واحدة من مسلتين في الأقصر من المفترض أن تقف في الكرنك، عبر القناة ، في إنجلترا ، تظهر مسلة أخرى في أفق مليء بالغيوم، في واشنطن العاصمة، توجد مسلة على الجانب الآخر مباشرة من المركز السياسي للبلاد ، البيت الأبيض، يبدو أن المسلة، من بين جميع رموز مصر الدائمة، وجدت مقعدًا في العديد من البلدان على مر القرون.



لفترة طويلة، "حظيت المسلة بالإعجاب ونسخها في مدن مختلفة من إفريقيا وآسيا وأوروبا" كتب العالم دبليو آر كوبر في كتابه "تاريخ قصير للمسلات المصرية" (1877).



تعود ظاهرة " المسلات في المنفى "إلى عصر روما القديمة ، حيث كان الافتتان بالرموز المصرية عاملاً رئيسياً في تزاوج الثقافات تم ترحيل العديد من المسلات المصرية إلى أوروبا خلال عهود أغسطس، "فرعون على غرار نفسه "، وثيودوسيوس، في وقت مبكر من 10 قبل الميلاد و30 قبل الميلاد مع سيطرة روما على الإسكندرية.

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ومع ذلك، على الرغم من طبيعتها المنتشرة في كل مكان، فقد الغرض الحقيقي من المسلة في الكتب المدرسية وتم نقلها إلى المكتبات.ما هي المسلة ؟المسلة أو tekhen ، هي " نصب تذكاري يتكون من حجر قائم فردي رباعي الزوايا " بأربعة وجوه مائلة تجاه بعضها البعض، ذروته مدببة إلى الداخل ومغطاة إما بالذهب أو البرونز، ولا يقل ارتفاعها عن عشرة أقطار بقاعدة مربعة، مثل الكثير من الآثار التي شوهدت تتويجًا لمدن أجنبية، فإن المسلات المصرية تتكون تقليديًا من الجرانيت أو الحجر الرملي الصلب، وهي عناصر يمكن للمرء قطعها بشكل نظيف وصقلها، على الرغم من أن الكثيرين أخذوا شكل الجرانيت الأحمر على وجه الخصوص، من أجل الارتباط الرمزي بالشمس.من بين 42 مسلّة معروفة بوجودها، تم نحت 27 مسلّة من الجرانيت الأحمر في أسوان، كانت المسلات تُستخدم عمومًا كهدايا تشريفية للملوك، ونُصبت على شرفهم: " تحية مباشرة من الفرعون إلى الإله".تم تأريخ عدد قليل من المسلات واعتبرت النقوش عليها رتيبة، غالبًا ما تم تفصيلها بالصفات الرسمية والألقاب الرائعة، ومع ذلك، فقد استغرق الهيكل نفسه وقتًا طويلاً في الإنشاء والتسليم، في كثير من الأحيان، كانت المسلة التي بدأها ملك يكملها ملك آخر، بعد عقود.تشبه المسلة إلى حد كبير الهرم، وهي رمز شمسي مهم لشروق الشمس وآلهة الشمس في الديانة المصرية القديمة، المسلة، المعروفة باسم المسلة الناقصة، هي محطة سياحية شهيرة اليوم في أسوان.مسلات في المنفى :اليوم، ورث العالم هذه الأعمدة الحجرية بشكل جماعي. طورت الثقافات المسلات بشكل مستقل، واستخدمتها كرموز للعقل والقوة، وعرضتها في وسط عواصم العالم، من ساحة نافونا الإيطالية إلى نيدل كليوباترا في إنجلترا، ثلاث مسلات لا تعاني من نقص في المسلات المصرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.على الرغم من أن تصدير المسلات الأصيلة ، بالإضافة إلى نسخها المتماثل - يبدو حميماً ظاهريًا ، فهو جزء لا يتجزأ من الروايات الإمبريالية، سواء كانت رومانية أو غربية بشكل عام ، فقد وضع العلماء هذه الممارسة تحت النار منذ عقود، إنه يساهم في نموذج أوسع وأكثر ضررًا: " مصر الغرب "، حيث يتم الاستيلاء على الرمزية والتراث المصريين وإعادة تخيلهما لتلائم الأيديولوجيات الأوروبية المركزية.يصف العالم ظاهرة إقامة المسلات في جميع أنحاء العالم بأنها " أكل لحضارات أخرى " من قبل القوى الاستعمارية، يجادل بأن الاستيلاء على المسلات هو طريقة أخرى لتقديس الهيمنة على العالم وإضفاء الشرعية على حكمهم وأن مثل هذه الرموز الفطرية والحميمة يجب أن تدار بشكل مختلف في عالم معولم.رغبةً منها في إعادة تأكيد سيادتها على تاريخها ، أقامت مصر أيضًا إحدى مسلاتها في ميدان التحرير في فبراير 2020، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العلماء وثقوا خطر التعفن عند إدخال المسلات في مناظر المدينة الحديثة ، تكريس خاص لتدهور نصب واشنطن.على الرغم من أن أخلاقيات المسلات القديمة الحقيقية، أو المسلات من أي نوع ، المقيمين خارج مصر لا تزال محل نقاش كبير، فلا شك في أن الرمزية قد خرجت منذ فترة طويلة من عبادة إله الشمس، أصبحت هذه الأحجار المتراصة جزءًا من الآفاق في جميع أنحاء العالم، من سقوط مصر إلى روما، اتخذت المسلة حياة خاصة بها ، للمجتمعات، والملوك، والطوائف على حد سواء.