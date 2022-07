دب دب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل دب عملاق شاهد نفسه في المرآة بالصدفة.



وتفاجأ الدب بصورته التي شاهدها في مرآة منصوبة بإحدى الغابات التي لم يحدد مكانها، وفقما ذكر موقع «إنديا تي في».



واعتقد الدب للوهلة الأولى أن دبا آخر يقف أمامه، ليتخذ وضعا هجوميا، ويحاول الوصول إلى الانعكاس الظاهر في المرآة.

وبعدما فشل في إحكام سيطرته على الصورة المنعكسة، قرر الدب أن يقتلع المرآة المثبتة على الأرض.كثيرة هي الفيديوهات التي تظهر الكلاب والقطط وهي تتفاجأ بصورها عندما تنظر إلى المرآة، ولكن كيف سيبدو الأمر لو أن دبا عملاقا فعل ذلك؟Bear Sees Its Reflection In Mirror, What Happened Next Leaves Internet In SplitsHTTPS://T.CO/3AIWEDD0RE PIC.TWITTER.COM/IKJPOMMPA1https://twitter.com/i/status/1546800533226373120