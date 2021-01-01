تعرفي عليها .. تتبيلة كفتة اللحم البقري في المنزل



تتبيلة كفتة اللحم البقري تتبيلة كفتة اللحم البقري



تعتبر تتبيلة كفتة اللحم البقري من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء، و1لك حتى تحصل على طعم كفتة مثل كفتة الحاتي، والتي يفضفلها الكبار والصغار، وهي وصفة سهلة وسريعة يمكن تحضيرها في المنزل بدون أي مجهود.





وقدمت الشيف نونا تتبيلة كفتة اللحم البقري السهلة وسريعة التحضير في امنزل، والتي يمكن إعداها بنفس مذاق الجاهزة تماما، ويجوز لهذه التتلبيلة ايضا ان تستخدم عند شوي الكفتة على الجريل .





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تتبيلة كفتة اللحم البقري :كيلو من اللحم المفرومنصف كيلو من البصل المفرومبقدونس مفرومملح وفلفل أسودطريقة إستخدام تتبيلة كفتة اللحم البقري :- نضع مقلاة على النار، ونضع بها البصل ويشوح قليلاً.- يتبل بالفلفل الأسود ونقلب حتى يصبح لون البصل أصفر.- نقوم بإضافة اللحم المفروم ونستمر في التقليب، ونضع البقدونس.- تقلب المكونات ونتركها حتى تبرد، ويتم تشكيلها إلى أصابع وترص في صينية.- نضعها بالفرن حتى تمام النضج، وتقدم كفتة اللحم البقري ساخنة .