تعرفي عليها .. تتبيلة كفتة اللحم البقري في المنزل

تعتبر تتبيلة كفتة اللحم البقري من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء، و1لك حتى تحصل على طعم كفتة مثل كفتة الحاتي، والتي يفضفلها الكبار والصغار، وهي وصفة سهلة وسريعة يمكن تحضيرها في المنزل بدون أي مجهود.
وقدمت الشيف نونا تتبيلة كفتة اللحم البقري السهلة وسريعة التحضير في امنزل، والتي يمكن إعداها بنفس مذاق الجاهزة تماما، ويجوز لهذه التتلبيلة ايضا ان تستخدم عند شوي الكفتة على الجريل .
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