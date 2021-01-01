بعد حادثة في القدس .. طرد أحد أفراد الCIIA من إسرائيل

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صورة الخبر: الاستخبارات الأمريكية
الاستخبارات الأمريكية

أفادت قناة تلفزيون "إي بي سي" بأن أحد أفراد الاستخبارات الأمريكية وكان وصل إلى إسرائيل لضمان أمن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته، اعتقل بعد حادث في القدس وجرى ترحيله.

وأوضح المصدر أن "اتصالا بدنيا مفترضا" حصل مساء الاثنين مرتبط بأحد أفراد جهاز الخدمة السرية الأمريكية المعني بحماية الرئيس وأسرته، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الرجل واستجوبته، وبالمحصلة تم طرده من البلاد إلى الولايات المتحدة.

وذكرت القناة التلفزيونية أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية بدأ تحقيقا في الحادثة، وأوقف المعني مؤقتا عن العمل.

ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أول جولة في الشرط الأوسط بعد توليه منصبه، وتستمر حتى 16 يوليو، يزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

المصدر: تاس

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