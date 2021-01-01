جديد إصابات لاعبي الأهلي.. وأنباء سعيدة عن أكرم توفيق .. تفاصيل

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صورة الخبر: أكرم توفيق
أكرم توفيق


يقترب الأهلي من استعادة 3 لاعبين بعد تعافيهم من الإصابات، وذلك خلال الأيام المقبلة تمهيدا للمشاركة مع الفريق من جديد.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "بيرسي تاو يفصله 10 أيام عن العودة من جديد، ولويس ميكيسوني أمامه أسبوع".

وأضاف "الخبر السعيد هو أن أكرم توفيق سيخضع لتقييم نهاية الأسبوع الجاري، وبنسبة كبيرة سيشارك في التدريبات الجماعية بعد أيام قليلة تمهيدا لعودته للعب مع الفريق".

ويغيب أكرم توفيق عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية السابقة.

وأكمل "أما عن الإصابات التي حدثت في مباراة فيوتشر، طاهر محمد طاهر يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيتم تحديد حجم الإصابة ومدة الغياب بعد خضوعه لفحوصات طبية".

وواصل "إصابة محمد هاني في العضلة الأمامية وهي خفيفة وموقفة مطمئن عن طاهر".

واستمر في تصريحاته "محمد عبد المنعم تلقى كدمة في الأنف وبسبب إصابته السابقة فيها شعر بانزعاج لذلك فضل الجهاز الفني استبداله".
وأتم تصريحاته "بعض الإصابات ناتجة عن رفع الحمل التدريبي مع قدوم ريكاردو سواريش لأن هذا الأمر حدث في منتصف الموسم ما قد يزيد من احتمال حدوث إصابات، ولكن مع مرور الوقت واعتياد اللاعبين على ذلك سيتأقلم الجميع".

المصدر: في الجول

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