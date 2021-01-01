للإفطار .. طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس

تعتبر طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس للإفطار من وجبات الإفطار السهلة واللذيذة، والمعروفة بين الأكلات الخليجية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الكبار والصغار.
قدّم الشيف سنان بطرس طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس، وهي إحدى وصفات المطبخ الخليجي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
مقادير طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس :
3 بطاطس وسط
بصلة وسط
3 بيضات
ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة كركم
رشة ملح
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