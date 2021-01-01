للإفطار .. طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس



أومليت البيض بالبطاطس أومليت البيض بالبطاطس



تعتبر طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس للإفطار من وجبات الإفطار السهلة واللذيذة، والمعروفة بين الأكلات الخليجية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الكبار والصغار.





قدّم الشيف سنان بطرس طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس، وهي إحدى وصفات المطبخ الخليجي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



مقادير طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس :

3 بطاطس وسط

بصلة وسط

3 بيضات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة كركم

رشة ملح

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طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس :- فى وعاء على النار تسلق البطاطس دون تقشيرها او تقطيعها.- بعد تمام النضج نقيها من الماء، ونتركها جانبا حتى تبرد.- بعد ان تبرد نقشرها و نقطعها مكعبات.- فى مقلاة غير لاصقة نضع الزيت.- نقوم بإضافة البصل و تحميرها و تبلياه بالملح و الكركم و ونقوم بالتقليب.- نضيف مكعبات البطاطس.- نقوم بإضافة البيض و نقوم بالتحريك دون تقليب ثم نرفعها من على النار بعد ان ينضج ويصبح ققطعة واحدة متماسكة، ثم يقدم أومليت البيض بالبطاطس ساخنا مع الخبز.