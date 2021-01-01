المجلس الأعلى للجامعات : إعفاء الـ 1500 طالب الأوائل بالثانوية العامة من المصروفات الدراسية



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات



وافق المجلس الأعلى للجامعات، على إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2021 بواقع ( 500 من كل شعبة سواء علمي علوم – علمي رياضة - أدبي ) من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، ضمن قواعد تنسيق قبول العام الجامعي الجديد 2022 – 2023.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.



وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني 75 رغبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق.

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وأكد المجلس الأعلى للجامعات، إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بنفس قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.وتجرى اختبارات القدرات لكليات (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – التربية النوعية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – الكليات التكنولوجية – الكلية المصرية – الصينية بجامعة قناة السويس – التمريض – الإعلام).