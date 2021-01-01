فيديو .. أمين الفتوى يوضح .. هل من حق الزوج معرفة دخل زوجته العاملة وكيف صُرف؟



الشيخ محمود شلبي الشيخ محمود شلبي



هل من حق الزوج معرفة دخل زوجته العاملة وكيف صُرف؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في رده ليس من حق الزوج ان يعرف دخل زوجته لأن هذه أمور تخص الزوجة



وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: بان الذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج، مشيرًا الي أن الزوجة لها ان تتصرف في مالها.



وأكد أمين الفتوى بأنه لا يجوز للزوج ان يجبر زوجته ان تصرف شيء من مالها، فإذا قامت الزوجة بهذا، فهذا يكون من باب الفضل والمساعدة التعاون، ولكن ليس بفرد من الزوج.