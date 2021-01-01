امير مرتضي : هذه رسالتي لجماهير الزمالك



امير مرتضي امير مرتضي



وجه أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك رسالة الي جماهير النادي الملكي بأن الزمالك قوي ويعلم كيف يحصل على حقه، مضيفا أنه كانت لديهم ثقة في موقفهم فيما يتعلق بقضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي.



واكد المشرف على الكرة في تصريحات عقب مباراة المقاولون العرب:" كهربا خسر قضيته في "فيفا" والمحكمة الرياضية، ورفضنا كافة الحلول الودية، ونتمسك بالحصول على مستحقاتنا لدى اللاعب دفع واحدة".



وشدد على أن ما حدث سيكون بمثابة العبرة لأي لاعب قبل أن يهرب من ناديه ولأي نادٍ يحاول أن يدفع أي لاعب للهروب.

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وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين يتوقف رصيد الضيوف عند 20 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.