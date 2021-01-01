منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي بالإسكندرية بعد زيادة حالات الغرق



شواطىء العجمي بالإسكندرية شواطىء العجمي بالإسكندرية



وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من إرتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية علي حماية مصطافيها من الغرق.



وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة بضرورة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطىء التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.



من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطيء القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطىء القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي.

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وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الإنتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطيء الإسكندرية. مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطىء لإتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطيء المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة علي حياة المواطنين في حال إرتفاع الأمواج.وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطىء باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطىء طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.