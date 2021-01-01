منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي بالإسكندرية بعد زيادة حالات الغرق

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في شواطيء الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من إرتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية علي حماية مصطافيها من الغرق.
وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطىء المفتوحة بضرورة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطىء التي تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.
من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطيء القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطىء القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي.
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