بالفوز على المقاولون العرب .. الزمالك يواصل الصدارة



الزمالك يواصل الصدارة الزمالك يواصل الصدارة

حقق نادي الزمالك الفوز على منافسه المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



جاء هدف الزمالك عن طريق حسام عبدالمجيد في الدقيقة 37 بعد ضربة ركنية ناجحة من أحمد سيد زيزو.



وأضاع المقاولون العرب ضربة جزاء فشل في تسجيلها احمد علي امام تألق محمد عواد حارس الزمالك .

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الشوط الثانينجح الزمالك في غلق المساحات أمام المقاولون وبدأ في شن الهجمات الخطيرة علي مرمي الذئابأخطر هجمة، حتي الآن، كانت لـ بن شرقي حينما سدد كرة قوية تصدي لها حارس الذئاب في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.وكرر بن شرقي ضياع هجمة خطيرة بعد تمريرة من زيزو لينفرد المغربي بالمرمي ولكن يضعها خارج المرمي .الشوط الاولبدأت المباراة بهجمات من جانب المقاولون العرب أبرزها تسديدة قوية من كريم مصطفي لكن مرت بجوار القائم.في الدقيقة 5 حصل المغربي أوناجم لاعب الزمالك على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كريم مصطفى.واستمرت خطورة فريق المقاولون العرب طوال العشر دقائق الأولى، وكان قريبا من التسجيل بعد عرضية من باسم علي والتي أثارت اللغط في دفاع الزمالك، وقام روقا لاعب المقاولون العرب ولكن سددها بعيدا عن المرمى.حاول الزمالك السيطرة علي مجريات المباراة بعد الدقيقة العاشرة وسدد زيزو كرة بعيدة عن المرمى.الزمالك يعاني من كثرة الباصات الخاطئة، وسط سيطرة كبيرة من المقاولون الذي حاول اكثر من مره علي مرمي الابيضإصابة أشرف روقا في الرأس بعد تدخل بالكوع من لاعب المقاولون العرب ولكنه عاد واكمل اللقاءبهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة بينما يهبط المقاولون العرب للمركز الـ 16 برصيد 20 نقطةتشكيل المقاولون العرب :حراسة المرمى: حسن شاهينخط الدفاع: أمير عابد - فاروقا نور الدين - محمود عزت - حسن الشاميخط الوسط: محمود عبد العزيز - أحمد الشيمي - باسم علي - كريم مصطفىخط الهجوم: لويس ادوارد - أحمد علي.تشكيل الزمالك :حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود حمدي" الونش" - حسام عبد المجيد -عبد الله جمعة .خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو".خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.