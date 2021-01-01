شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية



الصفوف الابتدائية الصفوف الابتدائية

أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية، وتم فتح باب التقديم للمسابقة يوم السبت الموافق 2 يوليو ويستمر حتى 24 يوليو الجاري.



وذلك ضمن مسابقة التعاقد مع معلمين مساعدين لصالح وزارة التربية والتعليم والمعروفة إعلاميًا بمسابقة ال 30 ألف معلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز



وتضمنت الشروط :

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أن يكون متمتعاً بالجنسية المصريةأن يكون محمود السيرة ، حسن السمعةألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتبارهألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقلألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً من تاريخ نشر الإعلانكما ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل)ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)كما يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحاناتكما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري– بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.وعن المستندات المطلوبة للتقديم للمسابقة تتضمن :صورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال).المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى (إن وجد)، والدبلوم المهنيالموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث)شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) في حالة الإعاقةصورة من إيصال الإيداعوينبغي العلم إلى أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، ويجب رفع أصول المستندات المُشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة ( jpg).وأكد صالح الشيخ على أهمية قيام المتقدمين بالتأكد من أن جميع المرفقات مطابقة للمستندات المطلوبة قبل تحميلها حيث أنه في حالة عدم مطابقتها سيتم رفض الطلب.وأشار إلى أن الجهاز سيجري المسابقة لكل محافظة على حدة، وسيقوم بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالي إرسال باقي المحافظات تباعا.