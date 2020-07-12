اليوم الثلاثاء 12-7-2020 .. أسعار صرف العملات



أسعار صرف العملات أسعار صرف العملات



يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية و العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 12 – 7 – 2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:



أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 18.83 جنيه، والبيع 18.89 جنيه.

اليورو شراء 18.9675 جنيه، والبيع 19.2508 جنيه.

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