هيونداي مورتور تخطوة جديدة نحو عالم السيارات الكهربائية

آخر الأخبارأخبار السيارات › هيونداي مورتور تخطوة جديدة نحو عالم السيارات الكهربائية

صورة الخبر: هيونداي مورتور
هيونداي مورتور

تخطط شركة "هيونداي مورتور" لصناعة السيارات لبناء أول مصنع مخصص بالكامل لإنتاج السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، حسبما قالت نقابة عمال الشركة، الثلاثاء.

ووفق المصدر، تستهدف الشركة بدء الإنتاج بحلول عام 2025.

وفي مايو، قالت مجموعة "هيونداي" التي تضم "هيونداي موتور" و"كيا كورب"، إنها تخطط لاستثمار 63 تريليون وون (48.07 ملياردولار) في كوريا الجنوبية، حتى عام 2025.

وقالت النقابة في بيان إن الشركة قدمت التعهد خلال مفاوضات جارية حول الأجور، لكن لم يتسن الحصول على تعليق من "هيونداي موتور" بشأن المصنع الجديد.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، صوت أعضاء نقابة عمال "هيونداي موتور" في كوريا الجنوبية لصالح إضراب محتمل لأول مرة منذ 4 سنوات، بسبب مطالب بزيادة الأجور والغضب من أن الإدارة تعطي الأولوية للاستثمار الخارجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية في مايو، إنها تخطط لاستثمار 5.5 مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا الأميركية.

ومن المقرر أن يبدأ إنشاء مصنع جورجيا في أوائل عام 2023، على أن يبدأ الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025، وفقا لـ"هيونداي موتور".

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هيونداي مورتور تخطوة جديدة نحو عالم السيارات الكهربائية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59233

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager