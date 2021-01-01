الصحة العالمية: وباء كورونا "لم يقترب من نهايته" بعد

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الصحة العالمية


حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، من أن وباء كورونا "لم يقترب حتى من نهايته".

وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته"، مضيفا "بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له".

ويأتي حديث غيبرييسوس في وقت كشفت فيه لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، أن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئا.

وجاء في البيان أن الحالات التي أُبلغت بها منظمة الصحة العالمية ارتفعت 30 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد مجموعة من الدول ارتفاعا محلوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتصاعدا في منحى حالات الاستشفاء أو دخول قسم الطوارئ.

وكانت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون، ذكرت في وقت سابق أن الارتفاع في عدد الإصابات يعود بشكل أساسي إلى النسخة الفرعية BA.5 من متحور أوميكرون.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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