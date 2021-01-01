الصحة العالمية: وباء كورونا "لم يقترب من نهايته" بعد

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، من أن وباء كورونا "لم يقترب حتى من نهايته".
وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته"، مضيفا "بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له".
ويأتي حديث غيبرييسوس في وقت كشفت فيه لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، أن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئا.
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