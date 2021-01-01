صورة .. مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل زعيم داعش في سوريا، الثلاثاء، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبرن لوكالة فرانس برس، إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.
وكان ماهر العقال أحد أكبر 4 قادة لداعش، وفقا للعقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية.
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