صورة .. مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل زعيم داعش في سوريا، الثلاثاء، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبرن لوكالة فرانس برس، إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.



وكان ماهر العقال أحد أكبر 4 قادة لداعش، وفقا للعقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية.

وأظهرت أولى الصور للضربة الجوية، بقايا دراجة نارية محطمة ومتفحمة بالكامل، قال محلل سياسي أميركي إنها كانت للقيادي الداعشي أثناء الضربة.وقال بوتشينو: "إن التخلص من قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".وتعتبر هذه الضربة هي الأحدث في سلسلة الضربات الأخيرة ضد التنظيم الإرهابي في سوريا.