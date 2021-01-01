فيديو لـ"بلطجية" بأسلحة بيضاء يهددون فتاة في الشارع



بلطجية بلطجية



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو تظهر مجموعة من البلطجية حاملين أسلحة بيضاء، ويقومون بالتعرض لأحدى الفتيات من سكان منطقة المندرة بشرق الإسكندرية.



وطبقا لمقاطع الفيديو المتداولة، فإن مجهولين اعتدوا بالضرب على فتاة من المصطافين كانت تتواجد في شارع سيدي كمال بمنطقة المندرة بحري، وأن الفيديوهات المتداولة كانت لحظة توعدهم وتهديدهم لها بالأسلحة البيضاء.



فيما كشف مصدر أمني بالإسكندرية، أن فحص الفيديو المتداول وحقيقته جار، نافيا استقبال أي بلاغ عن الاعتداء على فتيات أو مصطافين في نطاق حي المتنزه ثان.