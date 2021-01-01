أطعمة تخلصك من الإمساك بالعيد



الإمساك الإمساك

الإمساك هو المصطلح الطبي لانخفاض حركة الأمعاء أو صعوبة تمرير البراز. تختلف عادات الأمعاء لدى كل شخص ، ولكن الأشخاص المصابون بالإمساك عادة ما يكون لديهم أقل من ثلاث حركات أمعاء أسبوعيًا. الإمساك هو المرض الأكثر شيوعًا ولكنه قد يزعج الدورة الغذائية للإنسان بشكل كبير. لذلك ، وقدم موقع india .com اتباع العلاجات التي قد تساعد في تخفيف الإمساك.



يعاني واحد من كل خمسة من الإمساك. إنه ليس فقط سببًا لعدم الراحة على مدار اليوم ولكنه أيضًا السبب الجذري للعديد من الأمراض المزمنة.



فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد علي تخفيف الإمساك في العيد :

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الخوخ: الخوخ هو وسيلة تقليدية للتخفيف من الإمساك. يحتوي البرقوق أيضًا على السوربيتول ، وهو نوع من كحول السكر الذي يهضمه جسمك بشكل سيء. يساعد في تخفيف الإمساك عن طريق سحب الماء إلى الأمعاء ، مما يحفز حركة الأمعاءعصير الخضار : إن تناول كوب طويل من عصير الخضروات المصنوع من الخضار المفضلة لديك ، في منتصف الصباح أو في منتصف المساء خلال وقت الوجبة الخفيفة ، هو أمر جيد حقًا للإمساك. يمكنك عمل عصير منعش من خلال الجمع بين السبانخ + الطماطم + الشمندر + عصير الليمون + الزنجبيل.الشوفان: الشوفان عبارة عن حبوب غنية ببيتا جلوكان ، وهي ألياف قابلة للذوبان ولها وظائف بروبيوتيك. كما أنه يساعد على تغذية البكتيريا النافعة في القناة الهضمية مما يساعد على تنظيم الجراثيم المعوية والحفاظ على وظيفة الأمعاء الطبيعية.السمن: يمكن أن يعمل محتوى السمن كمضاد للإمساك. يعمل الملمس الزيتي للسمن كزيت تشحيم ويخفف من تصلب تكوين الأمعاء. يساعد السمن في النظام الغذائي على جعل حركات الأمعاء منتظمة وأسهل.