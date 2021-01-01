خطوات تحضير الكرواسون بالبسطرمة



الكرواسون بالبسطرمة الكرواسون بالبسطرمة



يعد الكرواسون من المخبوزات والمعجنات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكرواسون بالكثير من الوصفات المختلفة.



وإليك طريقة تحضير الكرواسون بالبسطرمة بالخطوات.



مقادير الكرواسون

5 كوب دقيق

2 كوب ماء دافئ

نصف كوب زيت

ربع كوب لبن بودرة

2 معلقة كبيرة سكر

2 معلقة كبيرة خميرة

رشة ملح

زبدة للفرد

بسطرمة للحشو

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الوجه:بيضة مخفوقةرشة فلفل أسودخطوات تحضير الكرواسونضعي كوبان من الدقيق في بولة غويطة، ويضاف إليها الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة، وتخلط جيداً.ضيفي إليها الماء، وتخلط مرة أخرى حتى تتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.تغطى، وتترك لمدة 10 دقائق حتى تختمر.ثم ضيفي إليها الزيت وباقي كمية الدقيق، وتعجن مرة أخرى، حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.قسميها إلى كرات متوسطة الحجم، وتترك لترتاح قليلاً.أفردي العجينة على سطح مرشوش عليه قليل من الدقيق.تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة، وتدهن بالزبدة.ضعي الدوائر فوق بعضها البعض، مع ضرورة دهن زبدة بين كل طبقة والأخرى.أفردي كل الطبقات مرة أخرى بالنشابة حتى تصبح رقيقة.تقطع إلى مثلثات متساوية.أحشيها بالبسطرمة، مع مراعاة ان يكون الحشو على قاعدة المثلث، وتلف على شكل رول بإتجاه رأس المثلث.سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالزبدة.ضعي البيضة في طبق صغيرة، ويضاف إليه رشة الفلفل الاسود، وتخفق جيداً.يرص الكرواسون في الصينية، ويدهن بالبيض، ويترك لمدة 30 دقيقة ليتخمر مرة أخرى.يدخل الفرن لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، وحتى ينضج ويحمر.يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلاً.