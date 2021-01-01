

لاستعادة حاسة الشم والتذوق لاستعادة حاسة الشم والتذوق



يعد الأداء السليم لحاسة الشم والتذوق لا يقل أهمية عن أداء أجزاء الجسم الأخرى، فإنهم يعملون معًا ويساعدوننا في العديد من عوامل البقاء مثل الأكل واستشعار المخاطر، ويمكن أن تؤثر الاضطرابات في حاسة الشم والتذوق على نوعية الحياة.





طرق طبيعية لاستعادة حاسة الشم والتذوق





1. الليمون

النكهات مثل حامض الستريك في الليمون، فعالة للغاية في إثارة وتعزيز نكهة الحامض والحلو واستعادة حاسة الشم والذوق المفقودة، فإنها تساعد على تنشيط المستقبلات الشمية والذوقية وتلعب دورًا حيويًا في إدراك الحواس.

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ماذا أفعل: قطّعي ليمونة إلى نصفين واستنشقيها لبضع دقائق يوميًا في الصباح والمساء، يمكنك أيضًا تحضير عصير الليمون عن طريق خلط الليمون والعسل في كوب من الماء.2. زيت الخروعيعتبر زيت الخروع، من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج فقدان حاسة الشم والذوق بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والميكروبات، إذا فقدت حاسة الشم والتذوق لديك بسبب الأنفلونزا أو البرد ، فإن زيت الخروع يساعد في محاربة الالتهاب وبالتالي تقليل الأعراض إلى حد كبير.ما يجب القيام به: ضعي قطرة واحدة من زيت الخروع الدافئ في فتحتي الأنف في الصباح وقبل الذهاب إلى الفراش، قد يساعد ذلك في تنظيف فتحات الأنف.