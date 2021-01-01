يعد الأداء السليم لحاسة الشم والتذوق لا يقل أهمية عن أداء أجزاء الجسم الأخرى، فإنهم يعملون معًا ويساعدوننا في العديد من عوامل البقاء مثل الأكل واستشعار المخاطر، ويمكن أن تؤثر الاضطرابات في حاسة الشم والتذوق على نوعية الحياة.
طرق طبيعية لاستعادة حاسة الشم والتذوق
1. الليمون
النكهات مثل حامض الستريك في الليمون، فعالة للغاية في إثارة وتعزيز نكهة الحامض والحلو واستعادة حاسة الشم والذوق المفقودة، فإنها تساعد على تنشيط المستقبلات الشمية والذوقية وتلعب دورًا حيويًا في إدراك الحواس.
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