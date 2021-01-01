طريقة تحضير سلطة الكول سلو زي المطاعم

سلطة الكول سلو
تعد سلطة الكول سلو من أنواع السلطات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير سلطة الكول سلو بطريقة مميزة ولذيذة في المنزل.
وإليك طريقة تحضير سلطة الكول سلو بالخطوات
مقادير سلطة الكول سلو :
2 حبة جزر مبشور
نصف رأس كرنب أبيض مبشور
نصف كوب زبادي
ربع كوب مايونيز
1 معلقة كبيرة عسل أبيض
ملح
كمون
خطوات تحضير سلطة الكول سلو :
ضعي الزبادي في بولة، ويضاف إليه المايونيز والملح والكمون والعسل.
أخلطيهم جيداً حتى يصب كريمي القوام.
ضيفي الجزر والكرنب، وتخلط جميع المكونات حتى تتجانس.
توضع في الطبق، وتقدم مع الوجبات المختلفة.
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