طريقة تحضير سلطة الكول سلو زي المطاعم



سلطة الكول سلو سلطة الكول سلو



تعد سلطة الكول سلو من أنواع السلطات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير سلطة الكول سلو بطريقة مميزة ولذيذة في المنزل.



وإليك طريقة تحضير سلطة الكول سلو بالخطوات





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مقادير سلطة الكول سلو :2 حبة جزر مبشورنصف رأس كرنب أبيض مبشورنصف كوب زباديربع كوب مايونيز1 معلقة كبيرة عسل أبيضملحكمونخطوات تحضير سلطة الكول سلو :ضعي الزبادي في بولة، ويضاف إليه المايونيز والملح والكمون والعسل.أخلطيهم جيداً حتى يصب كريمي القوام.ضيفي الجزر والكرنب، وتخلط جميع المكونات حتى تتجانس.توضع في الطبق، وتقدم مع الوجبات المختلفة.