أطعمة محظورة على مريض السكري



مريض السكري مريض السكري



مرض السكري هو مرض مزمن ، أو على سبيل المثال ، حالة تستمر مدى الحياة يصبح فيها جسم الشخص غير قادر على صنع أو استخدام الأنسولين بطريقة فعالة، يشار إلى الحالة أيضًا باسم مقاومة الأنسولين. تعتمد إدارة مرض السكري على العديد من العوامل ؛ ومع ذلك ، يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في إدارة الحالة بكفاءة لفترة أطول.



على الرغم من أن بعض الأطعمة تبدو صحية ، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والكربوهيدرات وقد تؤدي إلى تفاقم مرض السكري عن طريق زيادة مستويات السكر والكوليسترول في الجسم وتسبب مضاعفات مثل السمنة وأمراض القلب. إن تجنب هذه الأطعمة غير الصحية أو اختيار بديل صحي لهذه الأطعمة هو أفضل طريقة للتحكم في مرض السكري والحفاظ على نمط حياة صحي.

تتضمن هذه المقالة قائمة بالأطعمة الصحية التي يجب على مرضى السكر تجنبها.



1. الأرز

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الأرز غني بالفيتامينات والمعادن والألياف. من المعروف أنه يعزز الطاقة ، ويحسن جهاز المناعة ، ويقلل من مشاكل الجلد ويقلل من الالتهابات في الجسم. ومع ذلك ، نظرًا للمعالجة الإضافية ، فقد يحتوي على عدد أكبر من الكربوهيدرات التي يمكن أن تزيد من مستويات الجلوكوز في الجسم. إذا كنت مصابًا بمرض السكر ، فاختر الأرز البني لأنه أكثر صحة من الأرز الأبيض.2. القهوةمن المعروف أن القهوة تعزز الأداء البدني وتحرق الدهون وتحسن التركيز والتركيز بسبب وجود العناصر الغذائية الحيوية مثل الريبوفلافين والمنغنيز والبوتاسيوم، ومع ذلك ، يجب تجنب القهوة الممزوجة مع القطر والسكر والكريمة المخفوقة. يعد تناول كوب من القهوة السوداء الساخنة بدون سكر خيارًا أفضل.3. الموزالموز غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم وفيتامين ج والألياف. فهي صحية للقلب وغنية بمضادات الأكسدة. ومع ذلك ، يحتوي الموز الناضج على حوالي 16 في المائة من محتوى السكر أكثر من الموز الخام مما قد يؤثر على مستويات الأنسولين لمرضى السكري. عصائر الفاكهةتحتوي عصائر الفاكهة القائمة على السوق على نسبة أقل من الألياف والمغذيات الحيوية ، مقارنة بالفاكهة السليمة ، حيث غالبًا ما يتم فقدان محتواها الغذائي الأصلي بسبب تقشير اللب أو مزجه. كما أنها تحتوي على سكريات ومكونات مضافة تزيد من محتواها من الكربوهيدرات. لذلك من الأفضل تناول الفاكهة كاملة بدلاً من شرب كأس من العصير. تعتبر عصائر الفاكهة من الأطعمة غير الصحية التي قد تسبب مرض السكري.5. الحبوبتحتوي الحبوب ، وخاصة حبوب الإفطار المحلاة ، على كمية عالية من السكر الصناعي الذي لا يصلح لمرضى السكر. تتم معالجة هذه الحبوب بشكل كبير وتحتوي على المزيد من الكربوهيدرات. كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين ، وهو أمر ضروري للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم