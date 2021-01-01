مواعيد امتحانات القبول بالقسم المصري الفرنسي بحقوق عين شمس

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كشف الدكتور محمد صافي عميد كلية حقوق بجامعة عين شمس موعد امتحانات القبول بالقسم المصري الفرنسي لعام الجامعي 2022_2023 يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 حتى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر .



وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس أن الامتحانات سوف تعقد بالقسم المصري الفرنسي الدور الخامس بكلية الحقوق منوها أن رسوم الامتحان 260 جنيها تسدد إلكترونيا .



وقال الدكتور محمد صافي أنه يوجد كورس تحضيري لامتحانات القبول لافتا أن رسوم الكورس التحضيري 1700 جنيه تسدد الكترونيا .

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وكان قد اختتمت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق جامعة عين شمس لجميع البرامج الدراسية بالكلية: (البرنامج العربي - انتظام وانتساب-، والبرنامج الإنجليزي، والبرنامج الفرنسي، وبرنامج التعليم المفتوح، وبرنامج الدراسات العليا - 11 دبلوم -).وفي هذا الصدد يقدم الدكتور محمد صافي عميد الكلية ، و الوكلاء جزيل الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري الذين ساهموا في إتمام العملية الإمتحانية بنجاح فائق، حيث أدى كل فرد في المنظومة الدور المنوط به على أكمل الوجوه وأحسنها.كما يتقدم الدكتور محمد صافي بالشكر لأبنائه وبناته من طلاب وطالبات الكلية على الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بالامتحان، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.إدارة الكلية تعد منتسبيها بإعلان جميع نتائج الكلية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بذلك فى أقرب وقت ممكن.